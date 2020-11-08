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08.11.2020 (15:53)

Силы и средства гидрографической службы КФл готовятся к зимней навигации

Гидрографическая служба Каспийской флотилии (КФл) в летнем периоде 2020 года выполнила в полном объеме задачи по навигационно-гидрографическому обеспечению безопасности мореплавания кораблей КФл, а также российского и международного морского судоходства в Российском секторе и Волго-Каспийском канале.

На данный момент выполняются мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту плавучих средств навигационного оборудования (буёв) и береговых навигационных маяков, для выполнения регламентных работ задействован современный промерный комплекс на базе многолучевого эхолота.

В рамках единого навигационного пространства на Каспийском море, для повышения безопасности мореплавания сил флотилии, гражданского и торгового флота, гидрографы проводят сбор гидрографических и метеорологических сведений.

На проведённых совещаниях представителей флотилии и гражданских судовладельцев согласованы вопросы и принципы проведения ледовой разведки силами гидрографической службы КФл. Решены вопросы обмена информацией и оповещения судовладельцев о сложных ледовых условиях, а также при возникновении нештатных ситуаций.

В соответствии с планом выполняется завоз и доставка судами вспомогательного флота, транспортной авиацией и средствами подвоза ГСМ зимовочных запасов на навигационные маяки.

Силами и средствами гидрографической службы КФл уже доставлено более 15 тонн различных грузов, продовольствия длительных сроков хранения, горюче-смазочных материалов и других материальных средств на объекты расположенные на островах и в труднодоступных районах побережья Каспийского моря.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ
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