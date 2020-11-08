08.11.2020 (15:51)

Российские и пакистанские военнослужащие ознакомились с этапами совместного военного учения «Дружба-2020»

Накануне церемонии открытия пятого совместного российско-пакистанского военного учения «Дружба-2020» военнослужащие двух стран ознакомились с мероприятиями и этапами проведения учения. Начало запланировано сегодня на территории Исламской Республики Пакистан.

Офицеры штаба руководства и командиры подразделений, задействованных в совместном военном учении, ознакомились с программой и этапами проведения учения.

Учение пройдёт в три этапа. Первый этап пройдет с 9 по 14 ноября на территории полигона подготовки сил специальных операций сухопутных войск вооружённых сил Пакистана в н.п. Тарбела, который включает одиночную подготовку и в составе групп. Следующие два этапа учения пройдут с 16 по 19 ноября на базе Национального антитеррористического центра в городе Пабби. На втором военнослужащие проведут тренировки и подготовку к совместным действиям в условиях контртеррористической операции. В ходе заключительного этапа военнослужащие двух стран выполнят задачи по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований, при ведении разведывательно-поисковых и засадных действий, совершат десантирование из вертолета, а также эвакуируют раненного с «поля боя» на военной технике.

19 ноября состоится церемония закрытия учения.

Кроме того, в ходе ежедневных тренировок военнослужащие будут совершенствовать свои навыки по воздушно-десантной и маршевой подготовке.

В рамках учения спланированы занятия по изучению стрелкового оружия предоставленного пакистанской стороной, ведению ближнего боя, спуску по канату из вертолета, рукопашному бою.

«Особое внимание в ходе учения обратить на соблюдение требований безопасности при обращении с вооружением предоставленным пакистанской стороной», – уточнил руководитель учения от российской стороны полковник Александр Борисенко.

В культурно-досуговую программу учения включены спортивные состязания по баскетболу, волейболу, регби, футболу и посещение мест культурного наследия страны.

Справочно:

Совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба» проводится с 2016 года, в котором от Вооруженных Сил РФ принимают участие военнослужащие мотострелковых подразделений и подразделений специального назначения ЮВО, дислоцированных в Карачаево-Черкесии и на Ставрополье. Это уже третье совместное военное учение, которое будет проводиться в Исламской Республике Пакистан, еще два прошли на территории ЮВО: на Кубани и в горной местности Карачаево-Черкесской Республики.

Пятое совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба-2020» проходит в период с 5 по 21 ноября на территории Пакистана. В нем принимают участие более 70 военнослужащих подразделения специального назначения 49-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной на Ставрополье.

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