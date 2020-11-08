08.11.2020 (15:47)
Полигоны ЮВО на Северном Кавказе подготовили к новому учебному периоду с помощью беспилотной авиации
В ходе подготовки военных полигонов к новому периоду обучения саперы общевойсковых соединений и воинских частей 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных на северном Кавказе, обезвредили взрывоопасные предметы (ВОП), оставшиеся после проведенных учений.
Военнослужащие осуществляли поиск с помощью минно-розыскных собак, а также использовали миноискатели. В целях безопасности все найденные ВОП подрывались на месте методом подрыва накладным зарядом.
Контроль за разминированием осуществлялся с применением современных беспилотных летательных аппаратов, что позволило повысить эффективность мероприятий.
Общая площадь территорий на полигонах 49-й общевойсковой армии ЮВО составляет более 15 тыс. га, часть её расположена в горной местности.
Также на полигонах произведен ремонт и восстановление специального полигонного оборудования.