08.11.2020 (15:47)

Полигоны ЮВО на Северном Кавказе подготовили к новому учебному периоду с помощью беспилотной авиации

В ходе подготовки военных полигонов к новому периоду обучения саперы общевойсковых соединений и воинских частей 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных на северном Кавказе, обезвредили взрывоопасные предметы (ВОП), оставшиеся после проведенных учений.

Военнослужащие осуществляли поиск с помощью минно-розыскных собак, а также использовали миноискатели. В целях безопасности все найденные ВОП подрывались на месте методом подрыва накладным зарядом.

Контроль за разминированием осуществлялся с применением современных беспилотных летательных аппаратов, что позволило повысить эффективность мероприятий.

Общая площадь территорий на полигонах 49-й общевойсковой армии ЮВО составляет более 15 тыс. га, часть её расположена в горной местности.

Также на полигонах произведен ремонт и восстановление специального полигонного оборудования.

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