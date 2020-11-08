08.11.2020 (15:41)

Впервые российские военнослужащие применят вооружение и экипировку подразделений сухопутных войск Пакистана на совместном учении «Дружба-2020»

Сегодня на территории Исламской Республики Пакистан состоится церемония открытия пятого совместного военного учения «Дружба-2020».

Накануне российские и пакистанские офицеры штаба руководства уточнили порядок проведения мероприятий учения.

«Впервые российским военнослужащим предстоит выполнить учебно-боевые задачи с применением вооружения, экипировки и средств связи подразделений сухопутных войск Пакистана», – сообщил руководитель учения от российской стороны полковник Александр Борисенко.

В рамках выполнения совместных задач военнослужащие дружественной страны предоставят российской стороне пистолеты Glock, автоматы M4, радиостанции, а также экипировку (противоосколочные тактические очки, защитные шлемы, наколенники, бронежилеты).

«Также впервые российские и пакистанские военнослужащие выполнят совместные ночные стрельбы на полигоне сил специальных операций сухопутных войск Исламской Республики Пакистан», – добавил руководитель учения.

Военнослужащие двух стран обменяются опытом и отработают взаимодействие при выполнении широкого спектра задач, в частности, по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований, при ведении разведывательно-поисковых и засадных действий с использованием технических средств разведки, а также оказанию первой медицинской помощи и эвакуацию раненного с «поля боя».

Пакистанские коллеги продемонстрируют действия по штурму зданий, уничтожение условных террористов с освобождением заложников, далее аналогичные задачи отработают российские военнослужащие, затем военнослужащие выполнят задачи совместно.

Учение «Дружба-2020» будет проводится на полигоне подготовки сил специальных операций сухопутных войск Пакистана в н.п. Тарбела и на базе Национального антитеррористического центра в н.п. Пабби.

Целью совместного учения является укрепление и развитие военного сотрудничества между вооруженными силами Российской Федерации и Исламской Республики Пакистан.

Справочно:

Совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба» проводится с 2016 года, в котором от Вооруженных Сил РФ принимают участие военнослужащие горной мотострелковой бригады и роты спецназа ЮВО, дислоцированных в Карачаево-Черкесии и на Ставрополье.

В 2020 году пройдет пятое совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба-2020», первое учение проводилось в Пакистане. Это уже третье совместное военное учение, которое будет проводиться в Исламской Республике Пакистан, еще два прошли на территории ЮВО: на Кубани и в горной местности Карачаево-Черкесской Республики.

Всего на учение будут привлечены более 150 военнослужащих России и Пакистана.

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