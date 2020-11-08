08.11.2020 (15:27)

Соревнования по самбо среди детей военнослужащих ЮВО прошли на российской военной базе в Цхинвале

Соревнования по самбо среди детей военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) прошли на российской военной базе Цхинвале. В турнире приняли участие более двадцати детей.

«На территории российской военной базы для детей военнослужащих силами инструкторов по физической подготовке организованы занятия по самбо и по вольной борьбе, которые дети с удовольствием посещают», – сказал начальник физической подготовки военной базы ЮВО майор Сергей Горбанев.

Данные мероприятия являются традиционными и проводятся два раза в год. Победители награждались медалями, грамотами и ценными подарками.

Также на территории военной базы функционирует «Парк Патриот», где дети военнослужащих могут попробовать свои силы в военно-прикладных видах спорта, научиться оказывать первую медицинскую помощь и, конечно, поесть настоящей армейской каши.

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