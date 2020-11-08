08.11.2020 (15:09)

В ЦВО завершается перевод вооружения и военной техники на режим зимней эксплуатации

В воинских частях и соединениях Центрального военного округа завершается работа по переводу военной техники на режим эксплуатации в зимних условиях.

Обслужено более несколько десятков тысяч единиц ВВТ, подготовлено около двух тысяч объектов материально-технической базы.

Подготовка техники к зиме состоит из нескольких этапов: расчет горючего и смазочных материалов, а также других материальных средств относительно количества военной техники, разработка организационных документов, организация материально-технического обеспечения, подготовка парков и парковых помещений к переводу техники и работе в зимних условиях, проведение сборов и показных занятий с военнослужащими, выполнение работ по переводу, а также подведение итогов перевода. Техники проверяют работоспособность всех систем, узлов, агрегатов и оборудования, проводят осмотр двигателей и топливных баков, проводится замена масел и специальных жидкостей.

Данные мероприятия проводятся для обеспечения бесперебойной работы техники при низких температурах и в сложных метеорологических условиях.

Все мероприятия основного этапа планируется завершить до 15 ноября.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице