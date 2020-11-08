08.11.2020 (14:57)

Военнослужащие отдельной бригады материально-технического обеспечения ЗВО продолжают возведение мостовых переходов через реки Шат и Упа

Военнослужащие отдельной бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа (ЗВО) продолжают возведение мостовых переходов протяжённостью от 60 до 72 метра через реки Шат и Упа в Веневском и Дубенском районах Тульской области. Возведение мостов проводится в рамках тактико-специальных учений подразделений материально-технического обеспечения ВС РФ. На сегодняшний день готовность сооружений превышает 30 % для автодорожного и 15 % для пешеходного моста.

Об этом сообщил командир отдельного мостового батальона бригады МТО ЗВО подполковник Андрей Гаранин. «В настоящее время работы выполняются согласно утвержденного плана-графика. Будем стараться закончить работы до наступления низких температур», - рассказал он.

После окончания работ на данных участках военнослужащим бригады МТО Западного военного округа предстоит возвести еще автомобильные мосты через реки Мокрая Табола и Пениковка в Кимовском и Белевском районах, а также через ручей в деревне Грибовка Венёвского района Тульской области протяженностью 24, 36 и 12 метров соответственно.

Решение об оказании помощи в возведении на территории Тульской области пяти мостов через водные преграды для улучшения автодорожного сообщения между населенными пунктами региона было принято командующим войсками Западного военного округа генерал-полковником Александром Журавлевым в соответствии с обращением губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Всего к учениям привлечено более 110 военнослужащих и свыше 55 единиц военной и специальной техники подразделений соединения МТО Западного военного округа. Возводимые мостовые сооружения после проведения соответствующих экспертиз будут переданы в эксплуатацию муниципальным органам управления, соединят десятки населенных пунктов и значительно сократят местным жителям расстояние до социальных учреждений – школ, детских садов, больниц, фельдшерских пунктов и магазинов.

Взаимодействие Минобороны России с Тульской областью по обновлению региональной сети мостовых сооружений ведется с 2018 года. За это время в регионе уже возведено 14 мостов.– 00.00 мск 09.11.2020 г.

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