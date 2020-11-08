08.11.2020 (14:34)

В Смоленской области лётчики армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО выполнили ночные полёты

В Смоленской области в отдельном вертолетном полку Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа прошли учебно-тренировочные полёты в ночное время.

В ходе тренировки пилоты многоцелевых транспортных вертолетов Ми-8, разведывательно-ударных Ми-8 «Ночной охотник», ударных Ми-35 в условиях ограниченной видимости провели парные взлеты, полеты в составе звеньев на минимальных интервалах на высотах 100-150 м со скоростью до 200 км/ч, а также выполнили в воздухе маневры ухода при обстреле ракетами класса «воздух—воздух» и «земля—воздух».

Кроме того, лётчики отработали посадку воздушного судна на неосвещенные, необозначенные площадки без применения посадочных фар с использованием очков ночного видения ОНВ.

Полеты в ночное время осложняются слабой освещенностью земной поверхности, ухудшением видимости объектов и однообразием окружающей обстановки.

Всего экипажи выполнили 3 летных смены, к полетам было привлечено более 10 вертолётов различных модификаций, более 30 членов экипажей.

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