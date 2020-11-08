08.11.2020 (13:04)

В текущем году на Балтийском флоте более 500 военнослужащих обеспечены служебным и постоянным жильем

В этом году для нужд военнослужащих был сдан служебный жилой дом на 64 квартиры в г. Балтийске, и 337 семей военнослужащих получили служебные жилые помещения в уже имеющемся специализированном жилищном фонде.

До конца текущего года запланирована сдача служебного жилого дома на 121 квартиру в г. Калининграде.

Кроме того, в 2020 году 127 военнослужащих Балтийского флота, проходящих службу в Калининградской области, получили жилищную субсидию, за счет которой они приобрели жилые помещения для постоянного проживания. Общая сумма бюджетных средств, выделенных флоту для предоставления жилищной субсидии в 2020 году составила около 3-х млрд. рублей.

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