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08.11.2020 (13:01)

В армейском корпусе Балтийского флота завершается подготовка полигонов к новому периоду обучения

На территории Калининградской области военнослужащие соединений и воинских частей армейского корпуса Балтийского флота продолжают комплексную подготовку военных полигонов к зимнему периоду обучения.

На полигонах проводят регламентный ремонт и восстановление специального оборудования на мишенных полях. На зимний период обучения специалистами армейского корпуса уже подготовлено более 5 тысяч мишеней различного типа и размера, имитирующих живую силу, авиацию и бронетехнику условного противника.

Также продолжается подготовка к зимней учебе материально-технической базы полигонов боевой подготовки. Особое внимание при этом будет уделено ремонту и повышению возможностей специализированных классов.

Новый период обучения начнется 1 декабре этого года.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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