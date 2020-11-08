08.11.2020 (13:01)
В армейском корпусе Балтийского флота завершается подготовка полигонов к новому периоду обучения
На территории Калининградской области военнослужащие соединений и воинских частей армейского корпуса Балтийского флота продолжают комплексную подготовку военных полигонов к зимнему периоду обучения.
На полигонах проводят регламентный ремонт и восстановление специального оборудования на мишенных полях. На зимний период обучения специалистами армейского корпуса уже подготовлено более 5 тысяч мишеней различного типа и размера, имитирующих живую силу, авиацию и бронетехнику условного противника.
Также продолжается подготовка к зимней учебе материально-технической базы полигонов боевой подготовки. Особое внимание при этом будет уделено ремонту и повышению возможностей специализированных классов.
Новый период обучения начнется 1 декабре этого года.
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