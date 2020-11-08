08.11.2020 (12:55)
Российские военнослужащие Приднестровье провели соревнование по армейскому рукопашному бою
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло соревнование по армейскому рукопашному бою на кубок начальника ОГРВ ПРРМ.
Турнир провели по олимпийской системе, с выбыванием после первого поражения. Согласно регламента, участники были разделены на семь весовых категорий: до 60 кг, до 65 кг, до 70 кг, до 75 кг, до 80 кг, до 85 кг и свыше 90 кг.
По итогам состязания определили лучших военнослужащих в каждой весовой категории и наградили их и призёров грамотами и медалями.
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