08.11.2020 (12:47)

В Псковской области боевые расчёты системы С-400 «Триумф» Западного военного округа провели подготовку к заступлению на боевое дежурство

В Псковской области в зенитном ракетном полку, оснащенном системой С-400 «Триумф» Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа началась заблаговременная подготовка дежурных смен боевых расчётов к заступлению на боевое дежурство по противовоздушной обороне военных, административных и гражданских объектов.

В ходе мероприятия были проведены теоретические занятия по изучению руководящих документов по организации и несению боевого дежурства, отработаны нормативы по переводу техники из боевого положения в походное и из походного в боевое, а также нормативы по заряжанию пусковых установок зенитными управляемыми ракетами.

Кроме того, по плану подготовки расчеты отразили учебные налёты массированного ракетного авиационного удара условного противника. Программа тренировочных налетов включила в себя одновременное воздействие на зенитную ракетную систему целей, представляющих повышенную сложность для боевых расчетов: высокоманевренных, сверхскоростных, баллистических и целей, летящих на предельно малых высотах.

Подобные налёты используются в учебных центрах боевого применения зенитных ракетных войск на государственных полигонах «Ашулук», «Телемба» и «Капустин Яр» для тренировок зенитных ракетных расчётов с применением электронных и боевых пусков зенитных управляемых ракет.

Также в ходе подготовки будет выполнен комплекс технического обслуживания зенитной ракетной техники, её юстировки и настройки.

По итогам заблаговременной подготовки военнослужащим зенитного ракетного полка предстоит сдать зачёты на допуск к боевому дежурству.

Справочно: Мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-400 «Триумф» предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, в т.ч. гиперзвуковых, на дальности до 400 км, высоте до 30 км и скорости полёта не более 4,8 км/с

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