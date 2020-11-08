08.11.2020 (12:40)

Более 350 самолетов и вертолетов Ленинградского объединения ВВС и ПВО перевели на зимний период эксплуатации

В авиационных соединениях и воинских частях Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа завершается комплекс мероприятий по переводу авиационной техники на зимний период эксплуатации.

В течение почти трех месяцев инженерно-технический состав проводил проверку работоспособности всех систем, агрегатов и узлов авиатехники, проводил контрольные осмотры силовых систем, фюзеляжей, топливных баков.

В рамках сезонного обслуживания специалисты инженерно-авиационных служб провели замену топлива, масел, других технических жидкостей на зимние виды, произвели обновление лакокрасочных покрытий, смазку трущихся и подвижных элементов самолетов и вертолетов.

Кроме того, на начальном этапе перевода техники с военнослужащими были проведены инструкторско-методические занятия со сдачей зачетов по порядку проведения операций технического обслуживания на каждом типе воздушного судна.

Всего на зимний период эксплуатации было переведено более 350 единиц авиатехники, к мероприятию привлечено более 1000 военнослужащих.

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