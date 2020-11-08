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08.11.2020 (11:56)

В Подмосковье связисты выполнили более 300 задач по приему-передаче сигнала за летний период обучения

В Московской области военнослужащие бригады управления гвардейской танковой армии Западного военного округа выполнили более 300 задач по приему-передаче устойчивого сигнала на расстояния от 15 до 3000 км за летний период обучения.

В ходе тренировок по обеспечению связью соединения гвардейской танковой армии военнослужащие эксплуатировали весь перечень средств связи, стоящих на оснащения соединения, в том числе новейшие. Расчеты командно-штабных машин организовали работу полевых и подвижных пунктов управления, штабы обеспечивались засекреченной, спутниковой, видеоконференцсвязью, соединявшей полигоны в Подмосковье с региональным центром управления штаба ЗВО в Санкт-Петербурге.  

В настоящее время военнослужащие бригады управления проводят сезонное обслуживание техники для продолжения боевой учебы в зимнем периоде обучения.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Войска связи
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