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08.11.2020 (11:49)

Первый эшелон с ЗРС С-400 «Триумф» прибыл в Свердловскую область

Первый железнодорожный эшелон с техникой зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» уральского полка противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) прибыл на станцию разгрузки в Свердловской области с полигона Капустин Яр (Астраханская область).

Железнодорожным составом доставлено около 40 единиц специальной техники и техники обеспечения, а таже около 60 военнослужащих. После разгрузки техника в сопровождении экипажей ВАИ будет передислоцирована в пункт постоянной дислокации, после чего техника пройдет полный комплекс работ по обслуживанию.

Ранее сообщалось, что боевые расчеты ЗРС С-400 «Триумф» после перевооружения в сентябре 2020 года выполнили первые боевые пуски на полигоне Капустин Яр.

Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» предназначен для поражения самолетов-постановщиков помех, самолетов радиолокационного обнаружения и управления, самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей и других современных и перспективных средств воздушного нападения.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , ПВО
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