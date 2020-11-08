08.11.2020 (11:49)
Первый эшелон с ЗРС С-400 «Триумф» прибыл в Свердловскую область
Первый железнодорожный эшелон с техникой зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» уральского полка противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) прибыл на станцию разгрузки в Свердловской области с полигона Капустин Яр (Астраханская область).
Железнодорожным составом доставлено около 40 единиц специальной техники и техники обеспечения, а таже около 60 военнослужащих. После разгрузки техника в сопровождении экипажей ВАИ будет передислоцирована в пункт постоянной дислокации, после чего техника пройдет полный комплекс работ по обслуживанию.
Ранее сообщалось, что боевые расчеты ЗРС С-400 «Триумф» после перевооружения в сентябре 2020 года выполнили первые боевые пуски на полигоне Капустин Яр.
Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» предназначен для поражения самолетов-постановщиков помех, самолетов радиолокационного обнаружения и управления, самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей и других современных и перспективных средств воздушного нападения.