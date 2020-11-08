08.11.2020 (11:38)

В армейском корпусе Черноморского флота прошли юнармейские игры по военно-прикладным видам спорта

В отдельном морском инженерном полку армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) прошли игры по военно-прикладным видам спорта среди участников всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Мероприятие было организовано с соблюдением всех противоэпидемических мер, действующих в регионе.

Конкурс проходил в два этапа.

На первом этапе юнармейцы соревновались в конкурсе на знание воинских званий российской армии, устройства автомата Калашникова, а также состязались в сборке-разборке автомата на время.

Второй этап игр прошёл в тире, где юнармейцы соревновались в меткости стрельбы из пневматической винтовки и в скорости снаряжения магазина для автомата Калашникова.

По итогам игр на территории воинской части состоялось торжественное награждение победителей.

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