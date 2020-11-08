Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.11.2020 (10:11)

ВУЗы Сухопутных войск осуществляют опережающую подготовку будущих офицеров

В целях обеспечения опережающей подготовки специалистов в вузы Сухопутных войск в первоочередном порядке поставляются современные образцы вооружения и военной техники.

В Михайловской военной артиллерийской академии изучаются оперативно-тактические комплексы «Искандер», РСЗО «Торнадо-С» и «Торнадо-Г», самоходные гаубицы «Мста-СМ», комплексы артиллерийской разведки «Зоопарк-1М» и «Аистенок».

В Военной академии войсковой ПВО ВС РФ курсанты и слушатели изучают все существующие, в том числе современные зенитные ракетные комплексы и системы, средства автоматизированного управления «Поляна-Д4М1» и «Барнаул-Т», радиолокационное вооружение, в том числе новейшая станция «Ниобий-СВ».

В Московском и Дальневосточном высших общевойсковых командных училищах, Казанском высшем танковом командном училище и Новосибирском высшем военном командном училище занятия с курсантами проходят на современных образцах бронетанкового вооружения, таких как танки Т-72Б3 и Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А.

Курсанты успешно отрабатывают учебные задачи на современной тренажерной базе, что позволяет повысить интенсивность проводимых мероприятий боевой подготовки, а также сократить финансовые расходы на подготовку специалистов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Руководство Михайловской военной артиллерийской академии укрепляет научно-педагогический потенциал
Офицерам и сотрудникам Научно-исследовательского института военной истории ВАГШ ВС РФ вручили государственные награды
В инженерных войсках особое внимание уделяется подготовке сержантского состава
Современные технические средства разведки сократили время от обнаружения целей до их поражения

Метки:
Сухопутные войска , Военное образование
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false