08.11.2020 (09:06)

Воспитанники Детского морского центра «Каравелла» приняли участие в акции «Есть такая профессия – Родину защищать!» в Новосибирске

В рамках акции «Есть такая профессия - Родину защищать!» прошла встреча курсантов ДМЦ «Каравелла», учащихся 11-х классов, с представителем военного комиссариата Дзержинского и Калининского районов города Новосибирска.

В рамках встречи курсантам была представлена информация о военных и военно-морских учебных заведениях Российской Федерации, а также доведены условия поступления в них.

Акция стартовала 20 октября и продлится до 15 февраля 2021 года. Все мероприятия акции проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день в военно-патриотическом клубе «Каравелла» состоят свыше 100 юнармейцев. Специалисты центра также готовят ребят для поступления в учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации.

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