08.11.2020 (06:59)
Юнармейцы Камчатки активно участвуют в проекте «Суворовский натиск»
В Камчатском крае воспитанники всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия» принимают активное участие в проекте «Суворовский натиск».
Задачами проекта являются обучение ребят навыкам по тактической подготовке, практическая отработка действий в составе подразделений.
Проект разработан клубом «Беркут», на полигоне которого проходят мероприятия в рамках его реализации.
Юноши и девушки в составе команд образовательных учреждений и Юнармейских отрядов посёлка Палана уже приняли участие в муниципальном этапе военно-спортивной игры «Зарница - осенние зори» и в страйкбольной военно-тактической игре «Гарнизон».
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