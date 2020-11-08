08.11.2020 (06:59)

Юнармейцы Камчатки активно участвуют в проекте «Суворовский натиск»

В Камчатском крае воспитанники всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия» принимают активное участие в проекте «Суворовский натиск».

Задачами проекта являются обучение ребят навыкам по тактической подготовке, практическая отработка действий в составе подразделений.

Проект разработан клубом «Беркут», на полигоне которого проходят мероприятия в рамках его реализации.

Юноши и девушки в составе команд образовательных учреждений и Юнармейских отрядов посёлка Палана уже приняли участие в муниципальном этапе военно-спортивной игры «Зарница - осенние зори» и в страйкбольной военно-тактической игре «Гарнизон».

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