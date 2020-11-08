08.11.2020 (06:48)

С военнослужащими Приморской общевойсковой армии ВВО проведена читательская конференция

Военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Приморском и Хабаровском краях, провели в своих воинских частях читательские конференции. Темой обсуждения стал ряд рассказов написанных Министром обороны, о которых повествует Сергей Шойгу в своей книге «Про вчера».

Военнослужащие ознакомились с содержанием рассказов, обсудили события и героев, а также взаимоотношения между людьми, описываемые в книге. Они отметили, что рассказы читаются легко, на одном дыхании. Книга дала им повод для сравнения былой жизни в советское время и период перестройки с нынешними реалиями.

«Эта книга, прежде всего о людях, о героях событий, которые случились в моей жизни. Здесь только небольшая часть историй, которыми я хотел бы поделится. Будет время продолжим…» - С. Шойгу.

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