08.11.2020 (05:43)

Дому офицеров Белогорского гарнизона ВВО исполнилось 83 года

Дому офицеров Белогорского гарнизона исполнилось 83 года. Накануне состоялся праздничный концерт посвященный годовщине одному из старейших учреждений культуры на Дальнем Востоке.

С 1937 года коллектив ГДО провел более 5 тысяч концертов и выездных выступлений в полевых условиях, проводя порой по несколько концертов за день.

Сегодня Дом офицеров Белогорского гарнизона – это современное учреждение культуры Восточного военного округа, расположенное г. Белогорске Амурской области. В учреждении постоянно работает музей, библиотека, множество разносторонних кружков не только для детей военнослужащих, но и всех жителей города. Регулярно проводятся конкурсы.

В условиях сложной эпидемиологической обстановки творческий коллектив культурного учреждения продолжает деятельность. В частности регулярно проводятся онлайн-концерты и видео-поздравления для воинских коллективов Белогорского гарнизона приуроченные к профессиональным праздникам.

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