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08.11.2020 (06:46)

Военнослужащих Белогорского гарнизона ВВО ознакомили с историей проведения парада войск на Красной площади в 1941 году

В Амурской области военнослужащих соединений и воинских частей Белогорского гарнизона общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), посетили мероприятия, подготовленные  творческими коллективами гарнизонного Дома офицеров посвященных празднованию «Дня воинской славы».

В течение двух дней на базе военного культурного учреждения проводились ознакомительные встречи с походом в музей и проведением лекций. Представители Дома офицеров рассказали военнослужащим, как 7 ноября 1941 года был проведен парад войск на Красной площади, а также его значение для защитников столицы нашей Родины и Советского народа в целом.

Одновременно с проведением урока истории, представителем творческих коллективов Дома офицеров была подготовлена и проведена онлайн информационно-познавательная программа, посвященная историческому периоду защиты города Москвы от немецко-фашистских захватчиков.

Мероприятия прошли с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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