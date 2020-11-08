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08.11.2020 (06:42)

Спортивный праздник для военнослужащих и членов их семей состоялся в соединении связи Амурской объединения ВВО

Военнослужащие  и члены их семей приняли участие в спортивном празднике, проведенном в соединении связи общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Амурской области.
Праздник открыл помощник командира соединения по физической подготовке и спорту Владимир Парусына, пожелав присутствующим семейного благополучия и крепкого здоровья.
Все мероприятия прошли в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами.

Перед соревнованиями все прошли термометрию и были обеспечены медицинскими масками.

На первом этапе спортивного мероприятия прошла военизированная эстафета, на которой участники соревновались в перекатывании автомобильного колеса, переноске носилок с условно раненым и другими игровыми испытаниями.

После эстафеты команды соревновались в перетягивании каната. По завершении эстафеты к состязаниям присоединились члены семей военнослужащих, где показали свою быстроту, ловкость, силу и выносливость. Победители состязаний были награждены грамотами и сладкими призами.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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