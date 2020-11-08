08.11.2020 (06:38)
Инспекторы ВАИ ВВО выполнили сопровождение около 100 колон военной техники в Бурятии в летнем периоде обучения
За летний период обучения инспекторы военной автомобильной инспекции (ВАИ) Восточного военного округа (ВВО) в Республике Бурятия выполнили сопровождение около 100 механизированных и автомобильных колон, совершающих марши в ходе учений.
Безопасность дорожного движения обеспечивалась при проведении военнослужащими соединений и воинских частей общевойскового объединения ВВО множества тактико-специальных, ротных и батальонных тактических учений в республике.
Всего в ходе учений более 1 тысячи единиц военной техники соединений и воинских частей, в том числе бронеавтомобили «Тигр-М» и КамАЗ, были задействованы для совершения комбинированных маршей в назначенные районы.
Особой нагрузкой для инспекторов ВАИ стало сопровождение колонн военной техники совершающих марши на полигон «Бурдуны» и обратно. Общая протяженность маршрутов, используемых для перемещения колонн военных машин, составила более 250 км.
Для качественной организации безопасного движения войск на технике в населенных пунктах, на дорогах общего пользования и в районах, где проводились мероприятия учений, работали до 10 передвижных мобильных постов ВАИ.
Кроме того, для обеспечения безопасного движения воинских колонн на дорогах общего пользования было организовано тесное взаимодействие ВАИ ВВО с органами ГИБДД Бурятии.