08.11.2020 (06:38)

Инспекторы ВАИ ВВО выполнили сопровождение около 100 колон военной техники в Бурятии в летнем периоде обучения

За летний период обучения инспекторы военной автомобильной инспекции (ВАИ) Восточного военного округа (ВВО) в Республике Бурятия выполнили сопровождение около 100 механизированных и автомобильных колон, совершающих марши в ходе учений.

Безопасность дорожного движения обеспечивалась при проведении военнослужащими соединений и воинских частей общевойскового объединения ВВО множества тактико-специальных, ротных и батальонных тактических учений в республике.

Всего в ходе учений более 1 тысячи единиц военной техники соединений и воинских частей, в том числе бронеавтомобили «Тигр-М» и КамАЗ, были задействованы для совершения комбинированных маршей в назначенные районы.

Особой нагрузкой для инспекторов ВАИ стало сопровождение колонн военной техники совершающих марши на полигон «Бурдуны» и обратно. Общая протяженность маршрутов, используемых для перемещения колонн военных машин, составила более 250 км.

Для качественной организации безопасного движения войск на технике в населенных пунктах, на дорогах общего пользования и в районах, где проводились мероприятия учений, работали до 10 передвижных мобильных постов ВАИ.

Кроме того, для обеспечения безопасного движения воинских колонн на дорогах общего пользования было организовано тесное взаимодействие ВАИ ВВО с органами ГИБДД Бурятии.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице