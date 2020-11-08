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08.11.2020 (06:36)

В соединениях и воинских частях ВВО проводятся мероприятия по предупреждению заболеваемости личного состава вирусными инфекциями

В соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного на территории Забайкальского края, организованы стационарные контрольные пункты, в рамках борьбы и профилактики распространения вирусной инфекции среди военнослужащих.

Все контрольные пункты оборудованы бесконтактными термометрами, создан необходимый запас дезинфицирующих средств, медицинских перчаток и масок.

Каждый день в воинских частях и соединениях проводятся мероприятия по дезинфекции служебного транспорта, помещений, боевой техники. Помимо этого во время отсутствия личного состава в расположениях проводится дополнительное проветривание.

Перед тем как пройти на территорию любой воинской части, все военнослужащие и гражданский персонал в обязательном порядке проходят медосмотр и термометрию.

Медицинские пункты воинских частей обеспечены дополнительным запасом лекарственных и дезинфицирующих средств.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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