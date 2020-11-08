08.11.2020 (06:36)
В соединениях и воинских частях ВВО проводятся мероприятия по предупреждению заболеваемости личного состава вирусными инфекциями
В соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного на территории Забайкальского края, организованы стационарные контрольные пункты, в рамках борьбы и профилактики распространения вирусной инфекции среди военнослужащих.
Все контрольные пункты оборудованы бесконтактными термометрами, создан необходимый запас дезинфицирующих средств, медицинских перчаток и масок.
Каждый день в воинских частях и соединениях проводятся мероприятия по дезинфекции служебного транспорта, помещений, боевой техники. Помимо этого во время отсутствия личного состава в расположениях проводится дополнительное проветривание.
Перед тем как пройти на территорию любой воинской части, все военнослужащие и гражданский персонал в обязательном порядке проходят медосмотр и термометрию.
Медицинские пункты воинских частей обеспечены дополнительным запасом лекарственных и дезинфицирующих средств.