08.11.2020 (05:30)

На полигоне под Владивостоком морские пехотинцы ТОФ тренировались сбивать беспилотные летательные аппараты

На полигоне Тихоокеанского флота «Горностай» (Приморский край) проведена тренировка подразделения морской пехоты по уничтожению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) условного противника.

Тренировка носила экспериментальный характер, поскольку в ходе её проведения практически тестировалось рационализаторское предложение офицера ТОФ капитана 2 ранга Константина Пичулина по применению макетов БПЛА в ходе упражнений по огневой подготовке.

Морские пехотинцы вели огонь из автоматического оружия по воздушным мишеням, имитировавшим беспилотные летательные аппараты условного противника. Цели, выполненные по простому шаблону из пенополистирола, буксировались управляемым тяжелым квадрокоптером в секторе ведения огня. Габаритные макеты дронов находились на расстоянии до 500 метров от огневых позиций, на высотах 300-400 метров.

По результатам тренировки было отмечено, что такой способ проведения практических упражнений является эффективным, поскольку позволяет проводить учебно-боевые стрельбы подразделений по БПЛА с минимальными условностями, задавать различные параметры движения целей, при этом создание мишени обходится всего в несколько сотен рублей, при возможности её многократного использования.

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