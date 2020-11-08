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08.11.2020 (01:30)

В соединении дальней авиации подвели итоги учебного года и определили задачи на новый учебный период

В Саратовской области в соединении дальней авиации определили задачи на новый учебный период в ходе подведения итогов учебного года.

В новом учебном периоде 2020-2021 учебного года Энгельсское соединение дальней авиации будет привлечено к мероприятиям оперативной и боевой подготовки по плану, как Командующего дальней авиации, так и вышестоящих органов военного управления.

«Спланированы лётно-тактические учения с авиационными полками, с отработкой перебазирования на незнакомые оперативные аэродромы, дозаправки в воздухе, боевого применения авиационных средств поражения и выполнением других задач по предназначению», - заявил командир соединения гвардии генерал-майор Олег Пчела.

 По итогам учебного года экипажи Энгельсского соединения успешно выполнили план боевой подготовки, включая установленные нормы налета и задачи по боевому применению. За отчетный период проведены десятки летно-тактических и специальных учений с подразделениями и частями соединения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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В соединении дальней авиации в Саратовской области подвели итоги учебного года

Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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