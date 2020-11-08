08.11.2020 (01:30)

В соединении дальней авиации подвели итоги учебного года и определили задачи на новый учебный период

В Саратовской области в соединении дальней авиации определили задачи на новый учебный период в ходе подведения итогов учебного года.

В новом учебном периоде 2020-2021 учебного года Энгельсское соединение дальней авиации будет привлечено к мероприятиям оперативной и боевой подготовки по плану, как Командующего дальней авиации, так и вышестоящих органов военного управления.

«Спланированы лётно-тактические учения с авиационными полками, с отработкой перебазирования на незнакомые оперативные аэродромы, дозаправки в воздухе, боевого применения авиационных средств поражения и выполнением других задач по предназначению», - заявил командир соединения гвардии генерал-майор Олег Пчела.

По итогам учебного года экипажи Энгельсского соединения успешно выполнили план боевой подготовки, включая установленные нормы налета и задачи по боевому применению. За отчетный период проведены десятки летно-тактических и специальных учений с подразделениями и частями соединения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице