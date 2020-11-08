08.11.2020 (00:30)

В Энгельсском соединении дальней авиации прошли тренировки с подразделениями по противодействию терроризму

В соединении дальней авиации в Саратовской области прошла комплексная тренировка с подразделениями антитеррора с практическим выполнением задач по предназначению.

В ходе розыгрышей эпизодов тренировки были отработаны действия по своевременному недопущению проникновения групп условного противника на территорию авиационного полка, объектов и сооружений соединения, а также выполнению задачи по блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Медицинский состав отделения подразделения антитеррора отработал эвакуацию условно раненых военнослужащих в безопасную зону и оказание первой медицинской помощи.

Комплексная тренировка прошла под руководством начальника штаба авиационного соединения дальней авиации гвардии полковника Евгения Шмидтке.

«В авиационном полку уделяется большое внимание противодействую терроризму, отработки элементов безопасности военной службы и жизнедеятельности военнослужащих всех категорий. Данные мероприятия проводятся на постоянной основе, в различных вариантах действий условного противника », - сообщил он.

Всего в тренировке было задействовано свыше 50 военнослужащих и более 10 единиц автомобильной и специальной техники.

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