07.11.2020 (17:42)

80% выпускников школы техников РВСН распределены в перевооружаемые на ракетный комплекс «Ярс» соединения

Около 80 % выпускников школы техников РВСН распределены в перевооружаемые на ракетный комплекс «Ярс» соединения. По итогам выпускных экзаменов в воинские части и соединения РВСН сразу после получения аттестатов направлено более 800 военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и освоивших специальности механика-водителя автомобиля МАЗ-543, водителя автомобиля категории «Д» и «Е» для продолжения выполнения должностных обязанностей на агрегатах обеспечения ракетных комплексов.

Весь курс подготовки механиков-водителей агрегатов обеспечения ракетных комплексов составляет три месяца. В него входят теоретические дисциплины, занятия на тренажерах и практическое вождение. Также в школе техников имеется множество специальных классов с тренажёрами, имитирующими реальную автомобильную технику, различные рельефы местности и погодные условия, а для проведения практических занятий по вождению - автодром, оборудованный всеми необходимыми элементами для выполнения учебных упражнений для колесных шасси МАЗ-7917, МАЗ-543.

По своей сути школа техников – это военный автомобильный колледж. Только 161-я школа техников готовит механиков-водителей многоосных шасси для ПГРК «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс».

Курсанты школы изучают более 30 дисциплин. Наряду с общетехническими и гуманитарными предметами, курсанты осваивают и специальные.

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