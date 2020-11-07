07.11.2020 (21:24)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье подготовили объекты инфраструктуры к отопительному сезону
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели комплекс мероприятий по подготовке инфраструктуры соединения к отопительному сезону.
В рамках мероприятий по подготовке к отопительному сезону в ОГРВ ПРРМ провели техническое обслуживание приборов учета газа, света и воды.
Специалистами были проведены гидравлические испытания котлов и котельного оборудования, а также произведена контрольная топка 12 угольных и 12 газовых котлов. На котельных провели работы по обслуживанию насосного оборудования, запорно-регулирующей арматуры, котлоагрегатов и вспомогательного оборудования, а также осуществили чистку топок котлов и дымоходов.
Всего для отопительного сезона было закуплено более 200 тонн угля, что обеспечит отопление 100% объектов инфраструктуры ОГРВ ПРРМ на весь зимний период.