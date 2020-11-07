07.11.2020 (21:16)

Учащиеся военно-морских учебных заведений дистанционно ознакомились с уникальной выставкой «Командир Корабля», представленной Центральным военно-морским музеем Санкт-Петербурга

Выставкой «Командир корабля» Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого решил рассказать будущим флотским офицерам о важнейшей должности в ВМФ – командире корабля.

Для создания всеобъемлющего образа командира корабля Российского флота специалисты Музея представили новый выставочный проект в виде своеобразного Морского музея в миниатюре. Здесь соседствуют галерея портретов видных командиров кораблей, начиная с Петра I, исполненные такими прославленными живописцами как И.К. Айвазовский, А.П. Боголюбов и В.Л. Боровиковский, произведения графики, модели надводных кораблей, подводных лодок и летательных аппаратов, личное оружие, форма одежды, фотографии, документы и многое другое.

С момента зарождения Российского военного флота (1696 год) одной из ключевых фигур в его организационной структуре являлся командир корабля. О значении капитана (командира) корабля говорилось еще в Петровском Морском уставе 1720 года, где он приравнивался к губернатору или коменданту крепости.

В последующие три века командиры кораблей отечественного флота, как правило, достойно исполняли свои обязанности, руководили действиями экипажа в бою, проявляя стойкость, отвагу и героизм, заботились о подчиненных, заслужив право называться отцами-командирами. Имена многих командиров вписаны золотыми буквами в летопись Российского и Советского флота и в наши дни являются образцами для подражания.

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