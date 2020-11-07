07.11.2020 (20:46)
Выставка «Близкая Европа» в филиале Центрального военно-морского музея «Кронштадтская крепость» вызвала большой интерес у жителей Кронштадта
Персональная выставка живописи «Близкая Европа» члена Союза художников Санкт-Петербурга Сергея Опульса в Итальянском дворце, входящем в филиал Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого «Кронштадтская крепость», вызвала огромный интерес у жителей и гостей Кронштадта.
Известный петербургский живописец Сергей Опульс, с персональной выставки которого в прошлом году началась экспозиционная жизнь временных выставок в Итальянском дворце, представляет зрителям сорок картин, на которых запечатлена близкая художнику Европа.
Изысканный акцент арт-событию придает место экспозиции - два великолепных зала Итальянского дворца в Кронштадте.
Тема выставки представляется особенно актуальной, ведь в этом году многие туристы оставались дома и были лишены возможности путешествовать куда-либо. На представленных полотнах написанные с натуры пейзажи Восточной, Центральной и северной Европы.
Название выставки С. Опульса следует понимать буквально. Все работы - результат глубоко личного восприятия европейской действительности в разные периоды жизни художника. Как говорил Ф.М. Достоевский:
«Чтобы получилось оригинальное, надо рассказать о глубоко личном». Именно это каждый раз и происходит, когда С. Опульс создает свои натурные работы во взаимодействии с европейским ландшафтом и творениями человеческого гения: городами, замками, храмами.
Через белорусские костелы и замки, двигаясь на Запад, зритель попадает в литовские поля, польский Гданьск, чешскую Прагу, замки Германии и Швейцарии.
Поклонник морской стихии С. Опульс обязательно изображает родину своих латышских предков Ригу и морской порт Гамбург - город-побратим Санкт-Петербурга. Рига - порт юности художника, где он побывал еще во время обучения в художественном училище имени П.П. Бенькова в Ташкенте, а в Гамбурге молодой живописец был по приглашению немецких галеристов в девяностые годы.
Северную Европу живописец мечтал посетить еще в юности, когда жил в жаркой Средней Азии, и мечта воплотилась не так давно на индивидуальных пленэрах в Норвегии и Финляндии, где художник был по приглашению друзей.
Художник верит, что каждый посетитель выставки сможет найти среди сорока работ свой европейский уголок, который будет созвучен именно его сердцу, а взаимодействие с картинами в залах Итальянского дворца вновь вызовет воспоминания и желание путешествий.
Выставка будет работать до 21 ноября 2020 года.