07.11.2020 (20:12)

Юнармейцы Санкт-Петербурга поздравили фронтовиков онлайн-парадом

Воспитанники подшефных Западному военному округа отрядом «Юнармии» записали на видео торжественный марш на площадях города для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны 7 ноября, в день памяти военного парада, который прошел в 1941 году в Куйбышеве (сейчас Самара).

Начиная октября юнармейские отряды записывали видео с поздравлением и торжественным маршем. Во время мини-парадов юнармейцы читали стихи, пели песни, играли на музыкальных инструментах. В каждом мероприятии принимали участие не более 25 юношей и девушек в связи с соблюдением противоэпидемиологических требований. Все видеоролики были разосланы ветеранам или показаны им ближайшими родственниками.

Парад Памяти, посвященный военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве, проходил в Самаре ежегодно, начиная с 2011 года. В этом году от Санкт-Петербурга в нём должен был принять участие парадный расчёт «Юнармии», но большинство мероприятий, приуроченных к годовщине парада, перенесены в онлайн-формат.

Ранее Санкт-Петербургские юнармейцы активно участвовали в акциях военнослужащих Западного военного округа по поздравлению проживающих в городе фронтовиков мини-парадами у их домов.

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