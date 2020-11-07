07.11.2020 (18:54)

В музее «Поле Победы» у Главного Храма Вооруженных Сил России прошла реконструкция сражений за Москву

В честь 79-летия военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года на территории музейно-храмового комплекса «Дорога памяти» в музее под открытым небом «Поле Победы» прошла реконструкция сражений за Москву. Мероприятие организовано при поддержке Главного военно-политического управления Вооружённых Сил Российской Федерации.

Основными событиями в реконструкции стали оборона Москвы осенью 1941 года, героическая работа сотрудников Метростроя по возведению оборонительных сооружений на подступах к столице. Детально было воссоздано участие дивизий народного ополчения и истребительных батальонов, сформированных из жителей Москвы и Московской области. В реконструкции были задействованы историческая бронетанковая техника, легкие танки Т-26, Т-60, легендарные Т-34 и «Катюша».

Музей под открытым небом «Поле Победы» представляет собой собирательный образ поля боя при обороне Москвы в 1941 году. Именно в этом районе фашистами была предпринята последняя решительная попытка прорваться к Москве в начале декабря 1941 года (Нарофоминский прорыв). Но героические, самоотверженные действия бойцов и командиров Красной армии вынудили немецкое командование отказаться от плана наступления на Москву с Наро-Фоминского направления.

«Поле Победы» создавалось с использованием вооружения и боевой техники времен Великой Отечественной войны. На поле боя можно увидеть уничтоженные немецкий танк Т-IV, немецкий самолет Ju-87, технику и вооружение противника. А также вооружение советских войск – ДЗОТ с расчётом пулемета ДП-27, блиндажи, позиции артиллерийских расчетов, танки Т-34-76, КВ-1, наблюдательные пункты, ячейки расчетов, полосу инженерных заграждений. Аналогов такого музея нет, а каждый экспонат по-своему уникален и имеет свою историю.

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