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07.11.2020 (16:49)

В Энгельсском соединение дальней авиации провели военно-патриотическую акцию «День призывника» в онлайн-формате

В Энгельсском соединение дальней авиации правили военно-патриотическую акцию «День Призывника», в которой приняли участие бедующие выпускники средних образовательных учреждений  и их родители.

Для них была организована экскурсия по музею Дальней авиации, показано в каких условиях живут и служат призывники.

Особенностью данной акции стало то, что впервые весь комплекс мероприятий проводился дистанционно, в онлайн формате, для соблюдения ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Данное мероприятие прошло под руководством заместителя командира соединения по военно-политической работе гвардии полковника Олега Михайлишина.

Всего в ходе осеннего призыва в части Энгельсского соединения Дальней авиации и подчиненных воинских частей будут направлены около 400 призывников.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Музеи , Воздушно-космические силы (ВКС)
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