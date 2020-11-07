07.11.2020 (16:33)

Военнослужащим ЮВО в Пакистане вручили сувениры с эмблемами совместного учения «Дружба-2020»

Военнослужащие вооруженных сил Исламской Республики Пакистан вручили прибывшему личному составу Южного военного округа (ЮВО) приветственные сувениры с эмблемами совместного российско-пакистанского военного учения «Дружба-2020».

Церемония открытия совместного российско-пакистанского военного учения «Дружба-2020» запланирована на 8 ноября в н.п. Тарбела в 50 км на северо-западе от столицы Исламской Республики Пакистан – Исламабада. Учение продлится до 21 ноября.

5 ноября более 70 военнослужащих подразделений спецназа 49-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированных на Ставрополье, прибыли на самолете Ил-76 в Пакистан для участия в пятом совместном российско-пакистанском военном учении «Дружба-2020».

Справочно:

Совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба» проводится с 2016 года, в котором от Вооруженных Сил РФ принимают участие военнослужащие горной мотострелковой бригады и роты спецназа ЮВО, дислоцированных в Карачаево-Черкесии и на Ставрополье.

В 2020 году пройдет пятое совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба-2020», первое учение проводилось в Пакистане. Это уже третье совместное военное учение, которое будет проводиться в Исламской Республике Пакистан, еще два прошли на территории ЮВО, на Кубани и в горной местности Карачаево-Черкесской Республики.

Всего на учение будут привлечены более 150 военнослужащих России и Пакистана.

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