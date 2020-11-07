07.11.2020 (16:26)

Горные снайперы ЮВО в Карачаево-Черкесии выдержали экзамен на право именоваться «ударным» подразделением

В Карачаево-Черкесии военнослужащие горного подразделения снайперов Южного военного округа (ЮВО) провели тактико-специальное учение по ведению боя в горной местности.

Военнослужащие со штатным оружием и специальным снаряжением совершили марш-бросок в горной местности, для усложнения задачи во время марша снайперам поступали различные вводные.

Снайперы, используя рельеф местности в качестве маскировки, поражали внезапно появляющиеся мишени, имитирующие условного противника.

Помимо этого, после подъема на вершину горы, военнослужащие в составе снайперских пар отработали задачи по организации огневых позиций и маскировке с учетом естественных складок местности и климатических условий.

Также в ходе практической части учения снайперские пары отработали ведение огня ночью в условиях отсутствия естественных и искусственных укрытий с использованием специальных прицелов ночного видения.

Учение состоялось в рамках проверки подразделений 49-й общевойсковой армии ЮВО на право именоваться «ударным».

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