07.11.2020 (16:20)

Морская пехота Каспийской флотилии готовит вооружение и военную технику к зимнему режиму эксплуатации

На территории парков и мест стоянки боевых машин подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) развернуты плановые работы по переводу вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) на зимний режим эксплуатации.

В настоящее время морские пехотинцы и специалисты ремонтных подразделений проводят полный комплекс сезонного обслуживания: замену масел и жидкостей, проверку работоспособности основных узлов и механизмов, электрических и гидравлических систем. Также в ходе выполнения работ регулярно проводится уточнение перечня целевых осмотров систем и агрегатов, надежность которых снижается в процессе эксплуатации в зимних условиях.

Перевод техники и вооружения планируется завершить к концу ноября. На заключительном этапе офицеры и специалисты КФл в составе специально созданных комиссий проверят качество проделанных работ в соответствии с технологическими картами на всех видах ВВСТ.

Всего в ходе выполнения мероприятий по переводу на зимний режим эксплуатации будет обслужено более 400 ед. военной и специальной техники, находящейся на вооружении подразделений морской пехоты флотилии. Проведение данных регламентных работ значительно увеличивает ресурс техники, а также сохраняет корректную работоспособность узлов и агрегатов ВВТ в различных климатических условиях.

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