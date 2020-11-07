07.11.2020 (15:00)

Российских военнослужащих в Пакистане протестировали на COVID-19 перед стартом учения «Дружба-2020»

Российским военнослужащим, прибывшим в Исламскую Республику Пакистан для участия в учении «Дружба-2020», провели исследования на наличие коронавируса COVID-19.

Медицинские специалисты вооружённых сил Пакистана провели тестирование методом ПЦР на аэродроме в Исламабаде. Все тесты показали отрицательный результат, заболевших среди участников учения нет. Военные медики дружественной страны организовали пост термометрии, а также обеспечили военнослужащих санитайзером.

Совместное военное учение подразделений Вооруженных Сил РФ и Исламской Республики Пакистан пройдет в период с 5 по 21 ноября текущего года. В нем будет задействовано более 150 военнослужащих армий двух государств.

От Вооруженных Сил РФ на учение привлекаются более 70 военнослужащих подразделений специального назначения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных на Ставрополье.

Церемония открытия пятого совместного российско-пакистанского военного учения «Дружба-2020» запланирована на 8 ноября в н.п. Тарбела.

Учение пройдет на территории полигона сил специальных операций в н.п. Тарбела, а также на базе Национального контртеррористического центра в Пабби Исламской Республики Пакистан.

На учении военнослужащие двух стран обменяются опытом и отработают взаимодействие при выполнении широкого спектра задач, в частности, по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований, при ведении разведывательно-поисковых и засадных действий с применением авиации и технических средств разведки.

В связи с эпидемиологической обстановкой в мире этапы учения пройдут с соблюдением мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Все российские военнослужащие прошли тестирование на COVID-19 также перед убытием на учение.

Справочно:

Совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба» проводится с 2016 года, в котором от Вооруженных Сил РФ принимают участие военнослужащие мотострелковых подразделений и подразделений специального назначения ЮВО, дислоцированных в Карачаево-Черкесии и на Ставрополье. Это уже третье совместное военное учение, которое будет проводится в Исламской Республике Пакистан, еще два прошли на территории ЮВО, на Кубани и в горной местности Карачаево-Черкесской Республики.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице