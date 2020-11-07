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07.11.2020 (14:53)

В Подмосковье тридцать танков Т-34 подготовлены военнослужащими ЗВО к эксплуатации в условиях низкой температуры

В Московской области военнослужащие Кантемировской танковой дивизии танковой армии подготовили к эксплуатации в условиях низкой температуры 30 танков Т-34, находящихся на оснащении соединения.

Регламентные работы на исторических танках включают около 10 различных операций, в частности, произведена замена антифриза в системе охлаждения, осуществлена смазка основных узлов, проведена диагностика предпусковых подогревателей и  всех систем танков. Подготовка техники позволит эксплуатировать машины в зимних условиях и проводить занятия на полигоне с танкистами без дополнительных доработок.

Офицеры, военнослужащие по контракту и призыву, проходящие службу в танковой армии ЗВО, имеют уникальную возможность познакомиться с устройством, принципом работы, особенностями вождения и эксплуатации танка Т-34, признанного одним из лучших по итогам Великой Отечественной войны.

В текущем году экипажи танков Т-34 Западного военного округа приняли участие в военном параде на Красной площади, посвящённом 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Международном военно-техническом форуме «Армия-2020», в исторических реконструкциях в Парке культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот», а также других мероприятиях, зрителями которых стали сотни тысяч зрителей.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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