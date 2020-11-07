07.11.2020 (14:43)

Юнармейцы провели в Самарской области 47 мини-парадов для фронтовиков в формате онлайн

Юнармейцы провели и записали на видео 47 мини-парадов на площадях Самарской области для персонального поздравления участников Великой Отечественной войны 7 ноября - в день памяти легендарного военного парада в 1941 году в городе Куйбышеве (ныне Самаре).

Начиная с 9 октября юнармейские отряды муниципальных и внутригородских районов записывали видео с поздравлением и торжественным маршем. Все видеоролики переданы руководителям данных районов, чтобы сегодня во время поздравления показать ветеранам. Для подготовки видео не были установлены единые стандарты. В связи с этим каждый мини-парад получился по-своему интересным. На одних видео юнармейцы дополнительно читают стихи, на других - поют песни, играют на барабанах, эмоционально поздравляют. Для соблюдения требований эпидемиологической обстановки в каждом мероприятии принимали участие не более 25 юношей и девушек.

Парад Памяти, посвященный военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве, проходил в Самаре ежегодно, начиная с 2011 года. В этом году в связи с коронавирусом прохождение парадных коробок торжественным маршем по площади Куйбышева отменен. Большинство мероприятий по празднованию памятной даты перенесены в онлайн-формат.

Впервые мини-парады у домов участников войны были проведены 7 мая 2019 года в Самаре военнослужащими 2-й Гвардейской общевойсковой армии. Парадные расчеты после генеральной репетиции парада к 9 мая, направились в разные районы города и организовали прямо во дворах ветеранов, которые по состоянию здоровья не могли прийти на площадь, персональные поздравления с песнями и торжественным маршем.

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