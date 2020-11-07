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07.11.2020 (14:37)

Центральный военный округ уже на четверть выполнил план по осеннему призыву

Центральный военный округ (ЦВО) отправил в войска уже более 13 тыс. человек, что составляет почти 25% от плана осеннего призыва. Всего из 29 регионов дислокации ЦВО планируется отправить более 54 тыс. человек.

На днях состоялась отправка первого воинского эшелона с призывниками из Алтайского края, Новосибирской и Томской областей в Хабаровский край. Всего на Дальний восток отправилось более 400 новобранцев. Также в ближайшее время пройдет крупная отправка призывников в Челябинской области.

Военную службу новобранцы будут проходить во всех военных округах, на Северном флоте, а также в других силовых ведомствах, где предусмотрена военная служба по призыву. Для доставки молодого пополнения к местам прохождения службы будет задействовано 16 железнодорожных воинских эшелонов, самолеты военно-транспортной авиации, автобусы и автомобили, прошедшие специальную санитарную обработку. Средствами защиты и дезинфекции военные комиссариаты укомплектованы в полном объеме.

Ранее начальник организационно-мобилизационного управления ЦВО генерал-майор Александр Линьков отмечал, что всем молодым людям на сборных пунктах проводят экспресс-тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Доставка на сборный пункт осуществляется специально подготовленным транспортом: дезинфекции подвержены салон, багажные отсеки и система вентиляции автобусов. Все водители проходят обязательную термометрию, экспресс-тестирование и получают медицинские маски. Место водителя отгорожено от салона защитным экраном.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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