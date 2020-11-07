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07.11.2020 (14:30)

Памятные мероприятия, посвященные погибшим при исполнении воинского долга, прошли в Абакане

На Привокзальной площади города Абакана при содействии военного комиссариата Республики Хакасия у обелиска «Сыновьям Хакасии, погибшим в локальных войнах» прошло мероприятие, посвящённое памяти военнослужащих Минобороны РФ и сотрудников МВД по Республике Хакасия, погибших при исполнении воинского долга и служебных обязанностей.

В полдень, родные и близкие погибших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, представители исполнительной и законодательной власти, министерств, ведомств и силовых структур республики, члены юнармейского движения почтили минутой молчания память павших и возложили цветы к подножию обелиска.

Всего в списке 78 имен и фамилий людей, погибших при исполнении воинского долга.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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