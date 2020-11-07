07.11.2020 (14:17)

Офицерам и сотрудникам Научно-исследовательского института военной истории ВАГШ ВС РФ вручили государственные награды

6 ноября, по случаю 54-й годовщины со дня образования Научно-исследовательского института военной истории ВАГШ ВС РФ, начальник Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Владимир Зарудницкий вручил государственные и ведомственные награды наиболее отличившимся офицерам и научным сотрудникам Института. В текущем году коллектив Института принимал активное и непосредственное участие в государственных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Великой Победы, в открытии Главного Храма Вооруженных Сил Российской Федерации и «Дороги памяти», чествовании ветеранов Великой Отечественной войны, а также в выполнении специальных задач.

Поздравить награжденных прибыли: председатель Военно-научного комитета Вооруженных Сил Российской Федерации – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Василий Трушин, заместитель начальника Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации по научной работе генерал-майор Александр Сержантов, председатель первичной профсоюзной организации Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Сергей Корышов. В своих выступлениях они отмечали ведущую роль Института и его сотрудников в деле получения и распространения военно-исторических знаний как среди российских военнослужащих, так и среди широкой общественности в стране и за рубежом.

Высоких государственных и ведомственных наград были удостоены полковники Дмитрий Гужва, Владимир Курашов, Андрей Шагов, Роман Юров, подполковник Ирина Калугина, старшие научные сотрудники Александр Байер, Борис Божедомов, Юрий Кушер, Сергей Мигулин, Владимир Хохлов, Дмитрий Цапаев, Владимир Фесенко. Старшему научному сотруднику Алексею Безугольному был вручен диплом доктора исторических наук.

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