07.11.2020 (13:00)

Морские пехотинцы Черноморского флота отрабатывают вождение бронетранспортёров БТР-82А

Подразделения морской пехоты из состава армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) проводят тренировки по вождению и управлению бронетранспортёрами БТР-82А с призванными в течение последнего времени военнослужащими по контракту.

Опытные механики-водители обучают молодых сослуживцев вождению боевых машин на плаву на полигоне боевой подготовки морской пехоты в бухте «Казачья» в Севастополе.

Перед проведением практических занятий по вождению недавно призванные военнослужащие изучили требования безопасности, провели тренировки и сдали нормативы по аварийному покиданию БТР на специальных учебных макетах техники.

Также в ходе занятий военнослужащие отрабатывают свои навыки в преодолении водных участков различной глубины, маневрировании на воде в условиях ограниченного прохода, захождении на водной поверхности в искусственный тупик и выходе из него задним ходом, а также переменное вождение техники по суше и по воде.

В мероприятии боевой подготовки задействовано 10 бронетранспортёров.

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