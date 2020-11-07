07.11.2020 (11:20)

БДК «Петр Моргунов» уничтожил плавающую мину

В рамках проведения государственных испытаний экипаж новейшего большого десантного корабля «Пётр Моргунов» отработал задачу по уничтожению плавающей мины.

В морских полигонах Балтийского флота экипаж корабля, совместно с представителями промышленности выполнил стрельбы из 30-мм артиллерийского комплекса АК-630М по условной плавающей мине. В результате выполнения стрельб макет плавающей мины был успешно уничтожен огнем малокалиберной артиллерии.

На предыдущих этапах испытаний корабли и суда Балтийского флота обеспечили артиллерийские стрельбы БДК по морским целям, а самолеты и вертолеты морской авиации флота произвели облет корабля, имитируя действия средств воздушного условного противника на различных скоростях, высотах и дистанциях, для проверки радиотехнического вооружения корабля и радиолокационных станций комплексов ПВО и выполнения стрельб по воздушным целям. Для этого были задействованы вертолеты Ка-27 и самолеты авиасоединения морской авиации флота.

В морских полигонах Балтийского флота на постоянной основе проходят испытания новой техники для Военно-Морского флота России. В обеспечении этих мероприятий задействованы корабли, суда обеспечения, спасательные силы и морская авиация флота.

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