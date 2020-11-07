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07.11.2020 (12:00)

Экипаж патрульного корабля «Дмитрий Рогачёв» Черноморского флота провел учение по борьбе за живучесть

Экипаж патрульного корабля «Дмитрий Рогачёв» Черноморского флота (ЧФ) провёл корабельное учение по борьбе за живучесть с личным составом аварийных партий.

Тренировка по ликвидации условного очага возгорания проходила в пункте базирования корабля в Новороссийской военно-морской базе.

В ходе учения был отработан сценарий, по которому в одном из отсеков патрульного корабля произошло возгорание и задымление.

В результате борьбы за живучесть личный состав аварийных партий пк «Дмитрий Рогачёв» выполнил нормативы по герметизации аварийного отсека, одеванию индивидуальных средств защиты, созданию рубежей обороны, локализации и тушению пожара в отсеке. Также были отработаны взаимодействие между моряками находящимися в аварийном отсеке с главным командным пунктом корабля.

Корабельные учения по борьбе за живучесть проводятся регулярно и являются обязательными элементами боевой подготовки экипажей надводных кораблей.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот
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