07.11.2020 (12:30)

В Калининградской области ракетные комплексы «Искандер» переведены на зимний режим эксплуатации

В ракетном соединении армейского корпуса Балтийского флота завершилась подготовка вооружения и военной техника к зимнему периоду обучения. Водители и механики водители совершили более 40 регламентных операций с использованием различных смазок, масел и технических жидкостей на различных образцах техники, в том числе и на ракетных комплексах «Искандер».

Завершающим этапом перевода вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации станет проверка качества выполненных работ. Для этих целей в соединениях и воинских частях созданы специальные комиссии, которые начнут проверку уже на следующей неделе.

За летний период обучения ракетчики общевойскового объединения Балтийского флота провели около 100 электронных пусков ракет.

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