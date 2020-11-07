07.11.2020 (11:00)

В Новороссийском десантно-штурмовом горном соединении ВДВ прошел открытый чемпионат по военному четырехборью

В Новороссийске на базе гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка в течение трех дней проходил чемпионат среди военнослужащих по военному четырехборью ВТ-4. В нем приняло участие более 100 военнослужащих из всех подразделений соединения.

В соответствии с программой соревнований участникам предстояло пройти 4 испытания: подтягивание или подъем с переворотом (по выбору), бег на 1 километр (для 2-й и 3-й возрастных групп) и 3 километра (для 1-й возрастной группы), бег на 60 метров (для 2-й и 3-й возрастных групп), бег на 100 метров (для 1 возрастной группы), а также преодоление общевойсковой полосы препятствий.

«В трехдневных соревнованиях приняли участие более 100 военнослужащих из всех подразделений соединения. Из них более 20 выполнили норматив кандидата в мастера спорта, порядка 18 показали результат на 1-й спортивный разряд, почти 15 на 2-й разряд, еще 24 военнослужащих-спортсменов завершили упражнения, показав результаты на 3-й спортивный разряд – отметил в завершении мероприятия помощник командира соединения по физической подготовке гвардии подполковник Григорий Ткач.

По окончании соревнований были произведены подсчеты очков как в личном, так и в командном первенстве.

По итогам соревнования, военнослужащие, показавшие лучшие результаты, вошли в сборную соединения, которая выступит на чемпионате Воздушно-десантных войск.

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