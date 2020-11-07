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07.11.2020 (10:00)

На Балтийском флоте прошли масштабные тренировки по противодействию терроризму

Сводные подразделения противодействия терроризму соединений и воинских частей Балтийского флота отработали практические вопросы и порядок действий дежурных сил при отражении нападения на объекты военного назначения, воинские части и гарнизоны.

Для каждой воинской части был разработан свой замысел тренировки, который охватывал все актуальные аспекты антитеррористической деятельности - от попытки заложить взрывное устройство на склады с боеприпасами, до захвата зданий и заложников в военных гарнизонах.

При выполнении практических действий военнослужащие отражали нападения условных незаконных вооруженных формирований, их блокирование и ликвидацию. Инженерно-саперные подразделения тренировались в обезвреживании самодельных взрывных устройств, замаскированных под различные предметы. Тренировки прошли с широким применением холостых боеприпасов и средств имитации.

 Подразделения по противодействию терроризму создаются на основе штатных воинских формирований для выполнения задач в составе групп управления, разведки, блокирования, захвата, разминирования, резерва, отделений радиационной, химической и биологической защиты, медицинского обеспечения, а также сил и средств огневой поддержки.

Всего в тренировках, было задействовано порядка 20 подразделений антитеррора и свыше  300  человек личного состава,  а также военная и специальная техника.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Антитеррор
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